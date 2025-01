Camilla revela desejo de colocar Diogo no castigo do monstro caso ganhe a prova do Anjo - Reprodução Globoplay

Camilla revela desejo de colocar Diogo no castigo do monstro caso ganhe a prova do Anjo Reprodução Globoplay

Publicado 25/01/2025 13:54 | Atualizado 25/01/2025 16:01

Rio - Camilla revelou o desejo de colocar o líder da semana, Diogo, no castigo do monstro, caso vença a segunda prova do anjo do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa com Thamiris, Vitória, Mateus e Gracyanne, no 'quarto Nordeste', a carioca relatou que não tem medo de se expor no reality.

fotogaleria

"Desculpa, se eu pegar o monstro, eu vou tirar ele (Diogo) do vip. Eu estou para me expor. A Thamiris ainda acha que ele pode mudar de ideia, o que eu acho que não acontece. Gente, eu não tenho medo de jogar não", disse ela.

Vitória declarou que Camilla estaria no paredão caso colocasse Diogo no monstro. "E não acho que seja medo de jogar. Mas ai você teria a certeza de que iria para o paredão". Thamiris respondeu que não concorda com a atitude da irmã: Agora não daria não, Camilla". A trancista afirmou que a nutricionista tem medo. "É exatamente isso, tem medo de se expor", comentou.

Thamiris rebate a irmã: "Não é medo de se expor, a gente tem que se proteger de alguma forma". No entanto, Camilla diz que elas já são alvos. "Eu vou me expor com outra dupla por que? Se eu tenho meu alvo. Eu vou ter que ceder porque você recuou mais uma vez", diz a carioca.