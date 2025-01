Diogo Almeida e Vilma ganham a prova do líder - Reprodução de vídeo

Publicado 24/01/2025 07:37 | Atualizado 24/01/2025 07:39

Rio - Diogo Almeida e a mãe, Vilma, venceram a prova do líder do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (23). Os dois levaram a melhor na disputa que envolvia boa mira, habilidade e agilidade. Cada um embolsou R$ 10 mil e o ator ainda conquistou um apartamento no valor de R$ 260 mil.

Na primeira fase da prova, as duplas duelaram. Uma afirmação era feita no telão e os participantes deveriam lançar bolas na direção dos botões de Verdadeiro ou Falso. Quem acertasse, passava para a próxima rodada.

Na segunda fase, um jogador da dupla tinha que girar um volante que bombeava um líquido para dentro do frasco. Enquanto o líquido entrava, uma bolinha subia. Quando o objeto pudesse ser resgatado, a segunda pessoa da dupla deveria avisar ao parceiro. Logo depois, o competidor devia eliminar 20 bolinhas que estavam em uma 'cabeça', colocá-las no escudo e apertar o botão que finaliza a prova.

Diogo e Vilma levaram a melhor depois de Aline e Vinícius, Vitória Strada e Mateus e Maike e Gabriel serem eliminados por não cumprirem as regras de maneira correta.

Com a vitória, a dupla escolheu João Pedro e João Gabriel, Edilberto e Raissa, Maike e Gabriel para ficarem no VIP. Vitória Strada e Mateus, Thamiris e Camilla, Vinícius e Aline, Eva e Renata, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Diego Hypolito e Daniele Hypolito, Guilherme e Delma estão na xepa.