No 'BBB 25', Vitória Strada e Mateus voltam a se desentender - TV Globo

No 'BBB 25', Vitória Strada e Mateus voltam a se desentenderTV Globo

Publicado 22/01/2025 18:33

Rio - Na tarde desta quarta-feira (22), Vitória Strada e Mateus voltaram a protagonizar um desentendimento dentro da casa do "Big Brother Brasil 25". Apesar de serem melhores amigos, os dois já tiveram outros embates na primeira semana do reality.



A discussão começou quando Vitória acusou Mateus de ser grosseiro ao falar com ela. O arquiteto, por sua vez, argumentou que não gosta de ser interrompido durante conversas com outros participantes.



"Cara, você tá muito grosso comigo! Qualquer pessoa que fala você deixa falar, você interrompe, tá tudo bem. Agora comigo, você criou alguma questão que eu tô te incomodando profundamente. Eu respiro, tô incomodando", desabafou a atriz.



Mateus rebateu: "Eu posso te falar uma parada? Todas as vezes que a gente conversa, você me interrompe várias vezes e você não percebe." Vitória retrucou: "Você faz a mesma coisa."



O arquiteto discordou: "Não, impossível. Juro, impossível. A mesma coisa que você sente, eu sinto igual. A Camilla chegou aqui, começou a conversar, você super deixa ela falar."



A atriz questionou: "Então a gente vai ficar com ranço um do outro, é isso?". Mateus negou: "Não, eu não quero." Vitória garantiu: "Porque eu não tô com ranço de você como você tá comigo."



O arquiteto esclareceu: "Eu não tô com ranço de você! Eu ontem achava que você tava com ranço de mim. Mas essa coisa de deixar os outros falarem, tá se transformando em um bichão que não é pra ser."



A atriz concluiu: "Amigo, tá tudo bem. Eu já entendi como a vida de irmãos funciona. Não pensei que fosse ser tão difícil, mas... Dói, mas vou superar." Mateus concordou: "A vida de irmãos é exatamente assim."



Nova discussão sobre o Raio-X



Mais tarde, os dois voltaram a debater, desta vez sobre a dinâmica do Raio-X, realizada todas as manhãs no programa. Mateus demonstrou preocupação com o tempo de antecedência que eles chegam para a atividade. "Sei que eu te perturbo. Mas eu não quero que a gente se ferre", afirmou ele.



Vitória respondeu que a dupla entrou no Confessionário com tempo de sobra, mas Mateus insistiu que eles "correram risco".



"Da maneira que você fala parece que eu estou sempre correndo risco de ir para o Tá com Nada. Não chegamos em nenhum momento perto disso", respondeu a atriz.



O arquiteto justificou seu receio: "Mas se você está super atenta, beleza." Vitória garantiu: "Estou super atenta a isso."