Vitória Strada comenta sobre término com Marcella RicaReprodução Globoplay

Publicado 22/01/2025 14:25

Rio - Vitória Strada, de 28 anos, abriu o coração e comentou sobre seu término com a atriz Marcella Rica, no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na tarde desta quarta-feira (22). Em uma conversa com Giovanna, Gabriel, João e Maike, na área externa da casa, a atriz contou que elas decidiram romper a relação para preservar o amor, e que deseja ter a ex-namorada por perto pelo resto de sua vida.

"A gente terminou mas a gente se ama muito, sempre vai se amar. Sempre deixo muito claro isso, ela é uma pessoa incrível. Tipo, a gente terminou porque era a melhor forma de cuidar do nosso amor, sabe? É uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida", disse ela.

Vitória também relatou as críticas que recebeu quando assumiu o namoro com Marcela. "Eu fazia mocinha e novela das 6, e eu sempre tinha namorado homens, mas eu me apaixonei. Lidei com isso na maior naturalidade possível. Só que tem muito preconceito ainda. 'Mas não era hétero?', mas gente, eu me apaixonei, pode acontecer", disse ela.