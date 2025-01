Joselma disse que fim do casamento de Gracyanne foi mal-entendido - Reprodução de Vídeo

Joselma disse que fim do casamento de Gracyanne foi mal-entendido Reprodução de Vídeo

Publicado 21/01/2025 22:53 | Atualizado 21/01/2025 22:55

Rio - O término do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo virou assunto entre os participantes do "BBB 25" nesta terça-feira (21). Joselma opinou sobre o assunto após Camilla falar que não sabia da separação da musa fitness.

fotogaleria "Eu acho massa que ela fala dele com muito carinho, muito respeito. Gi [Giovanna, irmã de Gracyanne] também, gosta muito dele, então ele deve ser um cara muito massa", refletiu Vinícius. "Ela fala que gosta muito dele ainda. Ela não fala com raiva dele. Ela fala bem de boa. E tudo foi um mal-entendido, né?", disparou Joselma.

O momento causou risadas no quarto Anos 50. "Olha Dona Delma, deixa isso pra lá. Dona Delma caindo de paraquedas no assunto. Foi tudo um mal-entendido", disse Aline. "Ela falando pra Gracyanne e pro Belo: 'Olha, foi tudo um mal-entendido, vocês tem que ficar juntos! Parem de besteira! Dois pestes'", brincou Vinícius.

Separação

O relacionamento de Gracyanne Barbosa e Belo chegou ao fim em abril do ano passado. Os dois estavam juntos desde 2007 e oficializaram a união em maio de 2012. Na época, surgiram rumores de que a musa fitness traiu o cantor com o personal Gilson. Ela desmentiu o boato e revelou que já estava separada há oito meses do artista.