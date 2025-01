Gracyanne Barbosa durante o ’BBB 25’ - Reprodução de vídeo

Publicado 21/01/2025 07:53 | Atualizado 21/01/2025 07:53

Rio - Confinada do "BBB 25", Gracyanne Barbosa falou sobre a falta de sexo durante uma conversa com Diego Hypólito e Thamiris, nesta segunda-feira (20). A musa fitness considerou o período de abstinência sexual "difícil" e fez uma revelação íntima.

"Para mim, realmente, é difícil. Eu gosto de transar todo dia. Eu acho insuportável", desabafou a influenciadora digital sobre o período 'na seca'. "Mas você fica plena. Eu quando quero alguma coisa fico estressada", opinou Thamiris.

A irmã de Camilla ainda alertou: "Mas tem gente solteira na casa". Gracyanne, então, brincou com os colegas: "Você e o Diego", afirmou aos risos.



Além da falta de sexo, estar na Xepa também tem sido um desafio pra ex-mulher de Belo. Em uma conversa com Raíssa, Edy e Guilherme, a musa fitness contou que está vomitando, já que seu organismo ainda está se acostumando com as comidas do programa.