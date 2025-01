Aline e Vinícius no primeiro ’Sincerão’ do ’BBB 25’ - Reprodução de vídeo / X

Publicado 21/01/2025 08:06

Rio - Cinco duplas participaram do primeiro "Sincerão" do "BBB 25", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (20). Durante a dinâmica, os participantes escolheram adversários para posar com alguma das frases - nada amigáveis - em relação ao jogo.

Participaram do primeiro 'Sincerão' os Líderes, Aline e Vinicíus, os Anjos, Gabriel e Maike, além dos emparedados da semana, Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e Edilberto e Raissa. A frase "Essa dupla..." era para ser completada com as opções: "se acha protagonista", "é espaçosa", "esconde o jogo", "não tem entrosamento", "não faz questão de se conectar" e "faz média com todo mundo".



Arleane e Marcelo escolherem a frase "essa dupla não faz questão de se conectar" para Aline e Vinícius. O manauara, então, justificou. "Ele passa do meu lado - mais o Vinícius - e não troca um olhar. A Aline é mais sorridente. Eles falam tanto de justiça que não tiveram dignidade de se aproximar de mim e da Arleane, do Edy. De tentar uma conversa", disse Marcelo. Vinícius rebateu: "Você pesou quando falou de dignidade, porque a gente leva pro VIP quem temos mais aproximação. Se estivesse no VIP, ia me chamar pra me conhecer?".

Edilberto e Raissa escolheram Aline e Vinícius para posar com a legenda "essa dupla se acha protagonista". O circense explicou. "Eu acho desnecessário querer aparecer mais que os outros o tempo todo". A líder replicou. "Acho impressionante uma pessoa falar que quero aparecer se bota uma cadeira no queixo. Cada um tem sua forma de se expressar", falou Aline.