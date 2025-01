Giovanna Jacobina explica cirurgia ortognática após fotos antigas viralizarem - Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2025 20:10 | Atualizado 20/01/2025 20:13

Rio - A participante do "BBB 25" e irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobina, de 26 anos, se tornou assunto nas redes sociais após imagens antigas voltarem à tona. A situação fez com que a equipe da sister divulgasse um vídeo em que Giovanna explica detalhes sobre a cirurgia ortognática pela qual passou em 2023, destacando que o procedimento não se trata de uma cirurgia plástica.



"Vocês devem estar super chocados. Tenho cirurgia ortognática. Alguns, muitos parafusos e placas no meu rosto", iniciou Giovanna no vídeo publicado nesta segunda-feira (20).



A cirurgia ortognática, como ela explicou, visa corrigir problemas estruturais nos ossos da mandíbula e do maxilar, proporcionando melhorias funcionais e estéticas. "A cirurgia ortognática não é uma cirurgia plástica. Ela faz a reconstrução óssea do que for necessário. No caso, eu já tinha que ter nascido com esse rostinho, mas ele teve um crescimento a mais nos meus ossos", afirmou.



Giovanna também detalhou os incômodos que enfrentava antes do procedimento. "Então, é feita essa cirurgia para corrigir apneia do sono, má respiração e mastigação, dores de cabeça. Eu tinha todos esses sinais e eles melhoraram muito após a cirurgia. O pós não é fácil, são dois meses sem mastigar, mas você consegue".



Com bom humor, a sister ainda comentou sobre as fotos de antes da cirurgia: "O meu antes é pavoroso. Não fiquem postando isso que eu não gosto. Tô brincando. Mas o resultado final me deixou muito feliz, tá bom? Beijo", brincou.



O procedimento, realizado pela Dra. Katyuscia, foi documentado nas redes sociais da médica, que na época compartilhou detalhes sobre a cirurgia ortognática bimaxilar e sua importância. Segundo a especialista, a cirurgia reposiciona os ossos da mandíbula e do maxilar, corrigindo imperfeições que podem impactar tanto a funcionalidade quanto a estética.



Entre as mudanças promovidas, estava a correção do sorriso gengival, que, de acordo com a médica, "é como se chama a exposição exagerada de parte da gengiva superior, que fica mais evidente quando a pessoa sorri. Apesar de não causar danos à saúde bucal, o problema pode ser motivo de desconforto estético por comprometer a harmonia e simetria faciais".



Além disso, a Dra. Katyuscia esclareceu em outra publicação que Giovanna também passou por uma rinoplastia no mesmo período. "A jovem, na verdade, passou por duas cirurgias de uma vez só. Ela fez cirurgia ortognática e rinoplastia", explicou.