Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo e Diogo Almeida e Vilma formam o primeiro paredão do ’BBB 25’Fábio Rocha / TV Globo

Publicado 21/01/2025 19:56 | Atualizado 21/01/2025 19:57

Rio - Uma dupla será eliminada na noite desta terça-feira (21) do "BBB 25" e dará adeus ao prêmio milionário do reality show. Tadeu Schmidt vai anunciar a decisão do público no programa que vai ao ar depois da novela "Mania de Você".

Até o momento, o casal Arleane e Marcelo lidera a votação com 61,64% dos votos e deve ser eliminado, segundo a enquete parcial do DIA. Diogo e Vilma, filho e mãe, somaram 20,73%. Já Edilberto e Raissa, pai e filha, aparecem com apenas 17,63% dos votos.

Líderes da semana, Aline e Vinícius indicaram Edilberto e Raissa após vencerem a prova. No domingo, a dupla emparedou Arleane e Marcelo. Depois de um empate triplo na votação da casa, os amigos também colocaram Diogo e Vilma na berlinda.



Filho e mãe tiveram direito a um contragolpe e puxaram Vitória Strada e Mateus para a berlinda. Logo em seguida, os artistas disputaram a prova bate. A atriz levou a melhor com o amigo e a dupla escapou do paredão.