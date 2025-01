Diego Hypólito - Reprodução de vídeo

Publicado 21/01/2025 10:39

Rio - Depois do "Sincerão", Diego Hypólito desabafou com a irmã Daniele e a dupla Vitória Strada e Mateus Pires e relatou que tem tido crises de ansiedade dentro do "BBB 25", da TV Globo. Devido a isso, o ginasta revelou que já cogitou apertar o botão de desistência do reality show.

"Eu estou tendo ansiedades altas dentro da casa. Ontem, foi um dia que, se tivesse feito alguma coisa, nem iria lembrar. Minha ansiedade está aumentando bastante", afirmou ele. Vitória aconselhou o ginasta. "Se você está sentindo isso, você sabe que pode ir até o confessionário e pedir atendimento médico".

Logo em seguida, o atleta contou que já pensou em deixar o programa. "A porta está fechando e me dando desespero, pensando em apertar o botão. Juro por Deus. A Daniele sabe muito bem como é minha crise de ansiedade", disse.

Diego explicou que os sintomas pioraram depois dele cumprir o Castigo do Monstro. "Me promete uma coisa: você não vai cogitar apertar esse botão". Diego prometeu: "Eu não vou. Mas na minha cabeça passou. Eu vou enfrentar todos os meus medos aqui".

A atriz, por fim, apoiou o ginasta. "Se dê a permissão de pedir atendimento, o que não pode é você deixar chegar no limite. Pedir atendimento médico não quer dizer que você não está suportando aqui. Você já fez muitos tratamentos e está se autoconhecendo. Você conhecer o momento que não está legal para você e pedir ajuda, é o mais legal que tem. É isso o que as pessoas precisam entender e é esse o exemplo que você vai dar para as pessoas que passam o que você passa".