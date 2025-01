Gracyanne critica atitudes de Diego Hypolito - Reprodução Globoplay

Gracyanne critica atitudes de Diego HypolitoReprodução Globoplay

Publicado 22/01/2025 12:11 | Atualizado 22/01/2025 12:14

Rio - Confinada no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, Gracyanne Barbosa criticou a postura de Diego Hypolito, na manhã desta quarta-feira (22). Em uma conversa com Thamiris, Camilla, Mateus e Vitória, no 'quarto Nordeste', a musa fitness revelou que já conhecia o brother antes do confinamento e afirmou que ele passa o tempo inteiro reclamando de coisas que já passaram.

fotogaleria

"Conheço ele de fora, sou amiga, dele, amo o Diego mas a postura dele aqui não está maneira. Porque ele está o tempo inteiro se queixando de coisas que ele passou, repetindo. Já passou, está em outro lugar. Não precisa ficar o tempo inteiro nessa história. É uma história linda, todo mundo sabe, ok. E quem realmente está nessa situação, não fica se queixando o tempo todo", disse ela.

Gracyanne enfatizou que não consegue defender o amigo. "A mesma situação que acontece com os meninos. A questão de ser mentiroso, já passou para o Maike e Gabriel, mas ele fica nisso o tempo todo. É meu amigo, mas não consigo, não tenho argumento para defender", declarou.

Thamiris pontuou sobre as oportunidades que Diego tem fora da casa. "Quantas oportunidades, quantos patrocínios ele já não tem? E ele ainda fica falando de uma parada que não existe mais", relatou.