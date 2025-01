Arleane e Marcelo são eliminados do 'BBB 25' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Rio - Com 55,95% da média dos votos, a dupla Arleane e Marcelo foi a primeira eliminada do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, como previsto pela enquete do O DIA. O casal levou a pior contra Diogo Almeida e Vilma (36%) e Edilberto e Raissa (8,05%) e deixou a disputa pelo prêmio milionário do reality.

Em conversa com Tadeu Schmidt no estúdio, os dois falaram sobre a experiência de participar do programa. "Maravilhosa, um grande sonho", disse Marcelo. "Estou muito feliz, era o sonho da minha vida participar do BBB", completou Arleane.



O casal ainda comentou se deixou de fazer algo que queria na casa, porque estava em dupla. "Eu acho que não por causa dele... Acho que eu preciso de um tempo às vezes, para conhecer as pessoas, me sentir à vontade, e o Marcelo já mostrou logo a que veio. Acho que em dupla é um pouco mais complicado", avaliou a manauara.

O servidor público destacou seu perfil 'jogador': "Eu me segurei muito, porque sou muito jogador. Se eu tivesse adotado um comportamento na minha, amor e tal, eu poderia estar lá junto com Arleane ainda".

