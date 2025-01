Vinícius e Aline ficaram em choque com avaliação da liderança - Reprodução de Vídeo

Publicado 23/01/2025 18:29

Rio - Na tarde desta quinta-feira (23), Aline e Vinícius receberam o resultado da primeira enquete do líder no "BBB 25". Os amigos ficaram surpresos ao saberem que o público avaliou a liderança da dupla como "Deu Sono" e analisaram o próprio jogo.

"O povo esperava mais da gente, então. A gente botou a casa inteira no Paredão e deu sono?", questionou Vinícius. "Mas, sendo muito sincera... não sei", disse Aline. A baiana argumentou que a dupla não utilizou todas as funções da Central do Líder.

O resultado gerou um atrito entre os amigos. "Deu sono... Sabe por que isso? Porque você só queria dormir e aí o povo ficou logo sono", analisou o promotor de eventos. "Eu vou ficar até quieta porque eu não vou brincar com isso. Eu não vou brincar com isso", respondeu Aline. "Você tudo pode brincar, mas quando é com você já ó...", rebateu Vinícius. "Acho que coisas que dá para brincar e tem coisas que não pode", disse a policial.