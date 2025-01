Vitória Strada comenta sobre término com Marcella Rica - Reprodução Globoplay

Publicado 24/01/2025 16:28 | Atualizado 24/01/2025 16:45

Rio - Vitória Strada enfrentou uma punição no "Big Brother Brasil 25", nesta sexta-feira (24), por não chegar a tempo à sala para o sorteio das compras do VIP e da Xepa. A atriz demorou a chegar ao local por um motivo pra lá de surpreendente e acabou perdendo algumas estalecas.Os participantes foram chamados para o sorteio pela manhã, mas Vitória não apareceu imediatamente. Quando chegou, foi questionada pelos colegas sobre o motivo do atraso. A atriz explicou que estava ao banheiro, pois está tendo dificuldade para fazer suas necessidades.