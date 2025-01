Diego Hypolito passa mal e recebe apoio de Daniele Hypolito e Vitória Strada - Globo

Publicado 28/01/2025 08:43 | Atualizado 28/01/2025 09:01

Rio - Na madrugada desta segunda-feira (27), Diego Hypolito passou mal durante o "BBB 25" e precisou de atendimento médico. O momento foi exibido na edição do programa, que mostrou o ex-ginasta sendo acolhido por outros participantes após uma forte crise de ansiedade.



A irmã dele, Daniele e Vitória Strada foram as primeiras a prestar apoio. "Pelo amor de Deus, para de se cobrar tanto, meu amor", disse Daniele.



Visivelmente abalado, Diego desabafou: "Vim pra um BBB para acabar com a minha imagem". Vitória Strada tentou tranquilizá-lo: "É a voz da sua ansiedade falando com você. Não deixa ela te dominar. Você é mais forte do que ela!"



Após o episódio, Diego foi levado ao confessionário por Daniele, Vinícius, Vitória Strada e Aline, onde recebeu auxílio especializado. Mais calmo, ele retornou à cozinha da Xepa e conversou com os colegas.



"A gente ficou com a impressão de que você ia cair", comentou Daniele, que revelou ter pedido a bombinha de ar do irmão caso ele apresentasse dificuldades respiratórias. Diego explicou que, durante as crises, não consegue ouvir o que as pessoas dizem.



Vinícius ofereceu apoio ao colega, explicando que essa sensação é comum: "Você sabe que o cérebro da gente começa a trabalhar de uma forma que a gente perde o controle. Não tem nada de anormal nisso, que é uma crise de ansiedade. Você não é a primeira, nem a última. O Projota já teve crise de ansiedade com a roupa do Monstro".



O líder da semana, Diogo, também tentou tranquilizá-lo: "Isso pode acontecer com qualquer pessoa". Diego, no entanto, demonstrou preocupação com a sua imagem: "Só fico preocupado de queimar minha imagem, de atleta".



Vinícius o questionou: "De ser humano? De ser vulnerável? De ser uma pessoa?". Diogo complementou: “Você queimaria sua imagem se tivesse feito algo de errado pra alguém aqui dentro. A gente não controla tudo. São muitas mudanças em pouco tempo".



Diego revelou que uma discussão no banheiro entre Edy, Vinícius e Aline foi um gatilho para sua crise. "Minha competitividade esportiva me fez lidar com meus adversários como adversários e não como pessoas inimigas", explicou.



Ele também destacou que a situação o fez se sentir exposto: "Ouvir Vinícius e Aline brigando muito ali, aí o Edy falou uma situação demonstrando 'ah, depois vocês vão perceber', e eu senti que foi para mim. Senti que foi direcionado para mim e fiquei um pouco ansioso relacionado a isso. Não sei o que desperta ansiedade, mas estou bem agora."



Diogo finalizou a conversa abordando a complexidade da ansiedade: "Ansiedade é justamente a falta de controle das coisas e a incerteza do que vem. [...] É natural que se sinta assim, visto que antes daqui você já teve um histórico de ansiedade. Imagina estando nessa situação?".