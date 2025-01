Sincerão: participantes separam duplas e escolhem um integrante para descartar do BBB 25 - Reprodução / X

Publicado 28/01/2025 08:01

Rio - Nesta segunda-feira (27), os protagonistas da semana do "BBB 25", da TV Globo, puderam escolher qual dupla gostariam de 'separar' durante o 'Sincerão'. Assim, também apontaram qual integrante desejavam descartar do reality, além de indicarem uma plaquinha com adjetivo negativo.

Participaram da dinâmica os líderes, Diogo Almeida e Vilma, e Camilla e Thamiris, que atenderam ao Big Fone. Além deles, a três duplas emparedadas: Diego e Daniele Hypolito (que também eram os Anjos da semana), Edilberto e Raissa, e Vitória Strada e Mateus. Desta vez, o público pôde colocar mais uma dupla para participar, e as escolhidas foram Renata e Eva.



Em seguida, os participantes deviam quebrar a foto da dupla escolhida. Metade dela ia para o painel dos "salvos", enquanto a outra era "jogada no lixo". Logo após, a dupla tinha um minuto para justificar a escolha. O brother ou sister descartado (a) tinha o mesmo tempo para rebater.



Edilberto e Raissa descartaram Diego Hypólito e escolheram a plaquinha "incoerente". "Na Prova do Anjo, em que Mateus e Vitória vetaram a gente, ele, sarcasticamente, riu dentro do quarto e a gente descobriu", justificou os circenses. "Eu realmente não me lembro de maneira alguma de ter rido. Eu discordo totalmente. Acho que o Edy desde o início gosta muito do VT", retrucou o ex-ginasta.

Já a dupla Vitória Strada e Mateus decidiu 'jogar fora do jogo' Diogo Almeida e apontaram o adjetivo negativo "sonso". A atriz, então, explicou: "Quando chegou na hora do paredão, nós entendemos que já seríamos a primeira opção dele. E isso me deixou chateada", disse. Durante a fala dela, Mateus tentou se pronunciar, mas a atriz cortou o amigo: "Estou terminando de falar". Após isso, Diogo rebateu. "Em momento algum, eu disse que não seria primeira, segunda ou terceira opção. Eu não quis ser desleal ou sonso com vocês". Já a dupla Vitória Strada e Mateus decidiu 'jogar fora do jogo' Diogo Almeida e apontaram o adjetivo negativo "sonso". A atriz, então, explicou: "Quando chegou na hora do paredão, nós entendemos que já seríamos a primeira opção dele. E isso me deixou chateada", disse. Durante a fala dela, Mateus tentou se pronunciar, mas a atriz cortou o amigo: "Estou terminando de falar". Após isso, Diogo rebateu. "Em momento algum, eu disse que não seria primeira, segunda ou terceira opção. Eu não quis ser desleal ou sonso com vocês".

Diego e Daniele Hypolito optaram por descartar Edilberto com a plaquinha "vitimista". "Nessa casa, todo mundo veio para jogar e ninguém é vítima de absolutamente nada... Todo mundo aqui, de certa forma, vai perseguir o outro", destacou o ex-atleta. "Sobre a questão de perseguição, não é perseguição pessoal. É de jogo. Se você raciocinar, você vai ver que, para ficar cômodo para muitas pessoas, está todo mundo indo em mim", falou o mineiro.



A dupla Camilla e Thamiris descartou Diogo Almeida e escolheu o adjetivo de "desleal" para o ator. Thamiris justificou a escolha: "Não invento motivos e vou num caminho de pessoas que tenho troca ou que tenho menos, mas não quer dizer que não gosto deles. Não achei legal o motivo que ele trouxe a mim por ter posto no Paredão, que agi diferente por estar no VIP", falou. "Depois do Sincerão, minha mãe tentou falar com ela, e elas foram desrespeitosas. Antes que terminassem, Camilla deu as costas, foi embora e ficou lá no canto xingando. Eu me senti muito mal", retrucou Diogo.



Os líderes da semana, Diogo Almeida e Vilma, resolveram "jogar fora" Camilla, além de escolher a plaquinha "arrogante" para a sister. O ator explicou: "Minha mãe tentou falar de uma forma tranquila com ela e ela atravessou minha mãe, começou a falar alto e falar palavras que não são muito bem-vindas pela gente. Inclusive, falou que a gente era hipócrita. As duas foram arrogantes". "Quando falei que era hipocrisia o jogo que eles estavam fazendo, era 'nossa, vocês votaram em mim'. Quando falei palavrões, eu falei 'jamais estou xingando eles', ainda mais com Dona Vilma, que considero ela como se fosse minha mãe", se defendeu Camilla.



Eva e Renata resolveram descartar Vitória Strada e escolheram a plaquinha "inconveniente". "Ao que tudo indica, por conversas que a gente escutou, foram eles que puxaram o grupo para votar na gente", justificaram as bailarinas. A atriz rebateu: "Pedi desculpas, caso eu tenha feito alguma brincadeira que pode ter sido mal interpretada, ou que elas acharam que poderia ser alguma patada. Pedi desculpas, acho que a gente pode ter um recomeço".

