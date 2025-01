Daniel Rocha - Reprodução de vídeo

Publicado 29/01/2025 09:08

Rio - Daniel Rocha, de 34 anos, vibrou com a permanência da namorada, Vitória Strada, no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, após a atriz e Mateus conseguirem se salvar no paredão do reality show. Usando uma blusa com a foto da amada, o artista mostrou um vídeo, no Instagram Stories, em que aparece comemorando e gritando. Ele também agradeceu a ajuda dos fãs.

"Gente, gritei já. Obrigado a todo mundo que participou das lives (transmissões ao vivo), que fez todo esse mutirão, os fãs da Vitória, as pessoas que gostam de mim. Sem vocês, não teria 30 milhões de votos. A gente venceu, a gente conseguiu, muito obrigado", disse Daniel.