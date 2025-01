Dona Delma e Gracyanne Barbosa - Reprodução do Instagram

Publicado 29/01/2025 12:56

Rio - Gracyanne Barbosa revelou que nunca usou tapa-sexo durante o carnaval em conversa com Dona Delma na academia do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, nesta quarta-feira (29). A musa fitness, que já reinou à frente da Mangueira, Unidos da Tijuca e União da Ilha do Governador, explicou o motivo de sua decisão.

"Dói. Tapa-sexo, até aquela calcinha pequena. Como tem muito brilho, fura, machuca. Nunca desfilei de tapa-sexo. Tenho medo de cair. Já vi caindo", comentou ela.

Gracy ainda cogitou a possibilidade de alguma escola de samba fazer uma participação no reality show mais próximo do carnaval. "Já veio Beija-Flor, Grande Rio", recordou.