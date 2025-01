Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 31/01/2025 09:30

Rio - A dinâmica do "BBB 25", da TV Globo, está repleta de novidades nesta semana. As duas duplas que formarem o paredão, neste domingo (2), vão disputar a preferência do público de maneira individual. Com isso, um jogador do par será eliminado e o outro inaugurará o "Quarto Secreto".

"Como vocês já sabem, o último paredão em dupla aconteceu na terça-feira passada. Só nossos jogadores é que não sabem disso. No próximo paredão, eles vão formar um paredão com duas duplas, achando que continua a eliminação em dupla. Você vai votar para eliminar uma pessoa", explicou Tadeu Schmidt no programa ao vivo desta quinta-feira (30).

"Ou seja, será um paredão quádruplo, para eliminar um jogador. O jogador mais votado vai embora e a dupla dele vai para o 'Quarto secreto' e ficará escondida lá por um tempo. E, quando voltar para casa, volta imune", completou.

Com isso, nesta sexta (31) a dupla que vencer a prova do líder colocará três duplas 'Na Mira'. No sábado (1º), acontece a prova do anjo, e no domingo (2) o Paredão será formado. Na terça-feira (4), a pessoa mais votada será eliminada e sua dupla vai para o quarto secreto.