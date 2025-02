Diogo Almeida - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2025 09:50

Rio - Enquanto conversam sobre Aline na Festa, durante a madrugada deste domingo (2), Maike questiona se Diogo Almeida ficaria com outra pessoa dentro do BBB 25. O ator, então, nega e faz uma revelação para o brother. "Eu percebi abertura de outra... mas não", confessa.

fotogaleria

"Ah, boa", responde Maike. O ator se diverte com a reação do representante comercial. "Olha a cara dele", diz Diogo. "Para mim, não tem problema. Eu ainda não fiquei com ninguém, velho", retruca o nadador.O ator, então, começa a falar sobre a situação afetiva de Maike. "Eu entendi o seu movimento em relação ao que estava acontecendo. [...] Eu percebi algumas coisas que eu falei: 'Acho que foi por isso que ele deu uma segurada'", pontua.