Giovanna e Vilma trocam farpasReprodução Globoplay

Publicado 03/02/2025 17:18 | Atualizado 03/02/2025 17:26

Rio - Giovanna e Vilma trocaram farpas no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, nesta segunda-feira (3). A mãe de Diogo Almeida tentou conversar com Aline, no banheiro da sede, mas foi interrompida pela médica veterinária, que também estava envolvida no assunto do paredão. A estudante de nutrição discutiu com a emparedada, e durante a briga, afirmou que a irmã de Gracyanne teria dado o emoji de 'cobra' para ela no queridômetro do dia.

"Na hora ali, a gente não faz a matemática que tem que ser feita", disse Vilma, se referindo a formação de paredão. Giovanna respondeu discordando. "Não é a matemática, foi a ordem que vocês deram de prioridade, vocês deram primeiros os Joãos. Porque cada dupla teve o direito de priorizar alguém, vocês não escolheram eles", declarou.

A médica afirmou que mãe de Diego declarou que não votaria em Camilla e Thamires, mas quando chegou no confessionário, quis escolher as irmãs. "Então por que chegou na sala e fez esse papelão? Mentira, votou sim. Não precisa fazer esse papelzinho", relatou. Vilma retrucou: "Eu não tenho papelzinho aqui não, eu sou isso aqui".

Em seguida, Vilma relembrou os emojis negativos que recebeu no queridômetro, e afirmou que um deles foi dado por Giovanna. "O vômito você engole". A médica negou: "Não tem vômito nenhum, e nem foi vômito que eu dei para a senhora. Foi nariz de mentirosa. Porque eu estou te chamando de mentirosa. Está mentindo para todo mundo, é mentirosa", afirmou. A estudante de nutrição rebateu a provocação. "Muito lindo você me chamar de mentirosa, adorei. Você que é a cobra que fica espalhando confusão. Agora eu descobri quem é. A cobrinha que está solta. Eu estou pouco me lixando para o que você pensa, não estou nem aí para você", respondeu.