Publicado 04/02/2025 16:05

Rio - Diogo Almeida conversou com Vitória Strada sobre a dinâmica do Sincerão e criticou Gracyanne Barbosa e Giovanna. Diogo relembrou o momento em que ele e Vilma precisaram decidir, junto com Gracyanne e Giovanna, qual dupla iriam indicar ao Paredão. Ele questionou a escolha feita.



"Como surgiu o nome dos ‘Joãos’ lá dentro (do Confessionário)? De mim não foi. Eu não falaria deles, se estão comigo desde o início", disse Diogo.