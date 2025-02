Giovanna - Reprodução/Instagram

Giovanna Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2025 17:48 | Atualizado 04/02/2025 18:00

Rio - No Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa compartilhou com Giovanna detalhes de sua conversa com Vitória Strada sobre o último Sincerão do BBB 25. O foco da discussão foi a relação entre Aline e Diogo Almeida, que gerou surpresa entre as sisters.



Gracyanne criticou Diogo por ter votado em Aline na dinâmica, mesmo mantendo um envolvimento com ela dentro da casa. Giovanna relatou sua reação ao ver um gesto de carinho entre os dois na piscina.