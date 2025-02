Diego Hypolito - Reprodução/Globoplay

Publicado 04/02/2025 20:09 | Atualizado 04/02/2025 21:10

Rio - Diego Hypolito conversou com Guilherme, Mateus e João Gabriel na área externa da casa do "Big Brother Brasil 25" e falou sobre as experiências amorosas que teve para os colegas de confinamento. Nesta terça-feira (4), o ex-ginasta contou detalhes do momento em que assumiu a homossexualidade para a mãe.

"Eu não me casei com festa, eu só morava junto. Eu morei junto duas vezes. No meu primeiro relacionamento, eu era muito preso. Porque eu só contei para minha mãe quando tinha 27 anos. Contei porque, na época, a pessoa que eu estava meio que me exigiu", revelou.

O irmão de Daniele Hypolito contou que a situação se inverteu em na segunda relação. "A gente já morava junto e ele não era assumido para a família dele. Todo lugar que a gente ia, aparecia paparazzi atrás da gente. E as pessoas ficaram atrás dele. E eu acho que isso atrapalhou 100% nosso relacionamento", disse.