Guilherme cogita eliminação individual no último paredão - Reprodução/Globo

Guilherme cogita eliminação individual no último paredão Reprodução/Globo

Publicado 05/02/2025 17:31

Rio - Na tarde desta quarta-feira (05), Guilherme, Mateus e Vinícius conversaram sobre o último paredão do "BBB 25". Na área externa da casa, o amigo de Aline disse que sonhou com o fim das duplas e o genro de Joselma lembrou de uma conversa com a sogra.

fotogaleria "Ia ter uma dinâmica na prova. Sabe quando tem aquelas coisas que o quarto eliminado está no Paredão? Ia ter um determinado número e, quem perdesse, ia estar no Paredão, já separado da dupla", explicou Vinícius.

Em seguida, Guilherme opinou sobre a berlinda da última terça-feira. "Acho um pouco difícil, mas aqui, nada é impossível. De ir para o Paredão duplo, mas já no Paredão ser uma eliminação individual. Igual de Gracyanne e Giovanna, Diego e Dani. Só que só ia eliminar uma pessoa".