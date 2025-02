Giovanna conversa com Belo após eliminação - Reprodução de vídeo

Giovanna conversa com Belo após eliminaçãoReprodução de vídeo

Publicado 05/02/2025 07:50

Rio - Depois de ser eliminada do "Big Brother Brasil 25", Giovanna foi para casa e matou a saudade de Belo através de uma chamada de vídeo, na madrugada desta quarta-feira (5). O momento foi publicado nas redes sociais da irmã de Gracyanne Barbosa.

"Fica tranquila, fica em paz", disse o pagodeiro para a veterinária. "Pode deixar, te amo", respondeu ela. "Te amo também, meu amor. Fica com Deus. Estamos juntos, fica bem", declarou Belo.

No "Bate-Papo BBB", Giovanna falou sobre sua relação com o cantor. "O Belo é meu pai desde que eu tenho 10 anos de idade, desde que eu vim morar no Rio de Janeiro. Então, ele fez parte de toda a minha criação. Eu devo muito a ele. Eu sou apaixonada por ele, tenho muito respeito, muito carinho, muita admiração. Ele é meu paizão... Espero que eu tenha dado muito orgulho, porque ele é muito importante para mim".