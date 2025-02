Gracyanne Barbosa no 'Quarto Secreto' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 05/02/2025 09:31

Rio - Gracyanne Barbosa desfrutou dos privilégios do "Quarto Secreto" depois da eliminação da irmã, Giovanna, do "BBB 25", na noite desta terça-feira (4). A musa fitness deu uma espiadinha na movimentação da casa, distribuiu emojis e aproveitou para matar a fome.

A ex-mulher de Belo, que estava na Xepa, logo aproveitou as comidas disponíveis no local e não passou despercebida pelos internautas. "Não deu nem meia hora dentro do quarto secreto, a Gracyanne já abriu umas cinco vezes a geladeira e tá comendo os rebocos do Projac", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "A Gracyanne vai comer o quarto todo", disse outro.

Os internautas, inclusive, notaram que havia vários ovos na geladeira. "A quantidade de ovos que a produção colocou pra Gracyanne no quarto secreto", observou uma pessoa.

No local, Gra também usou um painel interativo com os avatares de cada participante e distribuiu emojis. Diogo Almeida e Vilma receberam o símbolo de mentiroso e de vômito. Já Camilla e Thamiris de coração.

Críticas a Diogo Almeida

Gracyanne conferiu uma conversa entre Aline e Diogo, e não poupou críticas ao ator. "Ele não fala (a verdade). Meu Deus, que homem é esse? Você tinha que defender a Aline", disparou. Em seguida, a musa assistiu a um diálogo de Diogo e Vilma, em que ele assume o erro de ter votado em seu affair. "Infelizmente, eu errei na régua. Eu usei a régua que uso lá fora".

Gracy reagiu: "Lá fora? Lá fora não protege a mulher que ele tá? Que homem de bost*. Eu tô muito acostumada a ser bem tratada mesmo. Né, Marcelo Pires?", ironizou ela, citando o nome de batismo do ex-marido, Belo. "Que homem escroto. 'Ah, então vamos botar a mulher que eu estou no paredão, pra ela sair'. Imagino que é difícil, mas ainda assim tinha que proteger ela. Atitude de merd* como homem", completou.

Gracyanne reage ao ouvir Diogo Almeida e Vilma conversarem sobre a decisão do Contragolpe: "Que homem de bosta! Eu tô muito acostumada a ser bem tratada mesmo, né, Marcelo Pires [Belo]" #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/8i9mj5PgEd — TV Globo (@tvglobo) February 5, 2025

Emoção

Gracyanne foi às lágrimas ao ser elogiada por Vinícius, Aline e Camilla durante uma conversa. "Eu gostava muito de Gracyanne, não imaginava que ela ia ser essa descoberta tão boa. O nome dela vem de graça, de graciosa", elogiou o baiano. "Foi amor à primeira vista. Ela foi a primeira pessoa que entrou. Eu falei: ‘Bicha, tu é muito linda!’. Foi uma conexão nós quatro", comentou a trancista.