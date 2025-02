Vilma - TV Globo

VilmaTV Globo

Publicado 05/02/2025 20:49

Rio - Na noite de quarta-feira (5), Vilma conversou com seu filho, Diogo Almeida, no Quarto Fantástico do BBB 25. Durante o bate-papo, o ator sugeriu que a mãe conversasse com Delma para esclarecer os atritos do último Sincerão. No entanto, a estudante de nutrição aproveitou o momento para expor sua opinião sobre a participante.



fotogaleria

Vilma afirmou que, desde o início do programa, percebia a necessidade de cautela com Delma. "As pessoas que eu tive esse pensamento, foi mostrado", destacou. Para ela, a dona de casa está jogando estrategicamente. "Eles estão todo mundo jogando, inclusive ela. Nesse 'boazinha', nesse 'queridinha'... ela vai entrando, está jogando também", avaliou. Vilma afirmou que, desde o início do programa, percebia a necessidade de cautela com Delma. "As pessoas que eu tive esse pensamento, foi mostrado", destacou. Para ela, a dona de casa está jogando estrategicamente. "Eles estão todo mundo jogando, inclusive ela. Nesse 'boazinha', nesse 'queridinha'... ela vai entrando, está jogando também", avaliou.



Além de Delma, Vilma comentou sobre Mateus. A sister relembrou algo que gostaria de ter dito ao brother durante o Sincerão. "Eu não trouxe personagem, só ia falar isso para ele, porque ele é outro personagem", declarou.