Aline comenta sobre relação com DiogoReprodução Globoplay

Publicado 06/02/2025 11:17 | Atualizado 06/02/2025 11:33

Rio - Aline comentou sobre Diogo com outros brothers no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa sobre se relacionar com homens mais novos, no after do show de quarta-feira (5), a policial militar brincou com a situação e relembrou que quase esteve na berlinda por conta do ator.

"Diogo é mais velho, cozinha, é preto. Gente, é covardia", declarou Aline. "Mas ele tem que se respeitar. Ele quase me fude*. Quando eu botar ele no Paredão, quero ver se ele vai ficar nessa de beijinho. Aí eu vou dizer: 'Vem, agora a gente vai se embolar aqui, mas você está no Paredão", completou a policial, enquanto os outros confinados caíram na risada.

Recentemente, durante a terceira formação do paredão, Diogo Almeida, Vilma, Giovanna e Gracyanne Barbosa tiveram que chegar em um consenso para indicar uma dupla para a berlinda, e optaram por Aline e Vinicius