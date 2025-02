João Gabriel vence a prova do líder - Reprodução de vídeo

Publicado 07/02/2025 07:27

Rio - João Gabriel venceu a primeira prova do líder individual do "BBB 25", da TV Globo, nesta quinta-feira (6), que envolvia mira. Além de ter o direito de indicar uma pessoa direto ao paredão, goiano ainda embolsou R$ 10 mil, ganhou um apartamento no valor de R$ 260 mil e terá direito a festa do líder.

João Gabriel escolheu João Pedro, Maike, Gabriel, Delma para integrarem o VIP. Eles se juntam a Gracyanne Barbosa, que pode comer melhor nesta semana devido a dinâmica do Quarto Secreto. Com isso, Vitória Strada, Mateus, Thamiris, Camilla, Vinícius, Aline, Eva, Renata, Diego Hypolito, Daniele Hypolito e Guilherme, Diogo Almeida e Vilma estão na Xepa.

Na sexta-feira (7), João Gabriel precisará indicar cinco pessoas para o "Na Mira". No sábado (8), acontece a prova do anjo, que será autoimune. Domingo (9) o paredão triplo será formado. Na terça-feira (11), um dos participantes deixa a casa mais vigiada do Brasil.