Gracyanne revela que desejou apertar botão de desistência do 'BBB 25' TV Globo

Publicado 07/02/2025 13:42 | Atualizado 07/02/2025 13:48

Rio - Gracyanne reveou que quase apertou o botão de desistência do "BBB 25". Em uma conversa com Delma, a musa fitness contou que a situação da divisão de alimentos no confinamento a deixou extremamente agoniada.



"No primeiro dia que a gente começou com a divisão de comida e ficou aquela briga. Eu não aguentei… Chorei, chorei, chorei, sozinha no banheiro. E eu quase fui tocar. E não era pela falta de comida, era a sensação", revelou ela.



Delma, por sua vez, compartilhou uma experiência semelhante: "Em casa, quando eu estava no vip, eu via tudo ali e não dava vontade de comer. É a sensação". Gracyanne então completou: "Eu não toquei por causa da Giovanna. Depois eu conversei com a psicóloga e foi muito importante. Me deu um desespero, eu fiquei lembrando… Mas a senhora vai aguentar".



Atualmente, Gracyanne é a única participante no Vip, enquanto os outros brothers e sisters estão no Tá Com Nada. Após retornar do Quarto Secreto, ela também compartilhou sua opinião sobre o programa, revelando que achou essa edição "chata" de assistir.