Diego Hypolito expõe mágoa com Jade Barbosa por ser excluído de casamento Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2025 14:46

Rio - Nesta sexta-feira (7), durante conversa no "BBB 25", Diego Hypolito trouxe à tona um desentendimento com Jade Barbosa. Ele revelou ter ficado magoado por não ter sido convidado para o casamento da ex-colega de equipe, que aconteceu em novembro do ano passado.



O ginasta falou sobre decepções com pessoas próximas e mencionou sua relação com Jade, com quem competiu pelo Flamengo por mais de 15 anos. "Eu tive uma pessoa muito importante na ginástica, que a gente abraçou a vida inteira, que em todos os períodos da vida ela nos teve e sempre achei que era minha amiga e da nossa família. Ela passou o Natal com a gente. Isso é nosso", iniciou ele, sem citar diretamente o nome da atleta.



Ele e a irmã, Daniele Hypolito, não foram incluídos na celebração de Jade. "Em um momento muito especial dessa pessoa, eu e minha irmã fomos excluídos. Por mais que seja de direito de cada pessoa, me deu um sentimento de tristeza. Ela continua sendo importante para mim, para o resto da vida", afirmou.



Diego destacou que a situação impactou profundamente Daniele. "Mas a dor que eu e minha irmã sentimos, ela chorou em um nível... De um jeito que eu nunca vou esquecer. Quando minha irmã chorou do jeito que ela chorou, aquilo me doeu muito. Porque eu lidei numa boa, fiquei triste, não vou ser hipócrita, porque envolveu muitas pessoas próximas a gente", explicou.



O atleta também sugeriu que o afastamento possa ter sido resultado de desentendimentos anteriores, mas reforçou que brigas não deveriam afetar laços tão duradouros. "Brigas a gente sempre vai ter. Eu já tive brigas com essa pessoa. Mas a gente briga até com nossos pais. Nossos irmãos. Família briga, melhores amigos brigam. A briga não diminui o sentimento que você tem", concluiu.