Diego Hypolito aconselha Gracyanne Reprodução Globoplay

Publicado 07/02/2025 14:09 | Atualizado 07/02/2025 14:12

Rio - Diego Hypolito aconselhou Gracyanne Barbosa sobre se envolver nos conflitos do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa na academia da casa, nesta sexta-feira (7), o ginasta afirmou que a musa fitness pode acabar se prejudicando no jogo ao confiar e defender pessoas que ama.

"Eu escutei uma outra coisa sua que eu fiquei pensando: 'Vai chegar um momento que eu vou falar isso para Gra'. Aqui nesse jogo, se você levar ao pé da letra tudo que você escuta das pessoas que você ama, pode te levar para um lugar negativo. Porque aqui, você já entrou com a Gracyanne que já é um ídolo no que faz. Você é uma referência", disse ele.

Diego continuou dizendo que não conhece as pessoas profundamente dentro do reality. "Então, quando você se torna uma referência lá fora, não estou falando aqui dentro. Você se coloca sempre das pessoas que estão rodeada de você. Então quando você compra briga das pessoas que estão com você, é que você já as conhece profundamente, aqui a gente acha que conhece", declarou.

Recentemente, Gracyanne teve um confronto tenso com Diogo Almeida , na cozinha da casa, envolvendo uma discussão sobre uma atitude do ator que quase levou Aline Patriarca, seu affair, ao Paredão.