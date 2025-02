João Gabriel revela possíveis nomes para indicar ao paredão - Reprodução Globoplay

Publicado 07/02/2025 11:58 | Atualizado 07/02/2025 11:59

Rio - João Gabriel venceu a primeira prova do líder individual do "Big Brother Brasil 25" , da TV Globo, e revelou possíveis nomes que pretende indicar ao paredão. Em uma conversa com o irmão, João Pedro, o brother contou que Mateus, Vitória e Aline seriam os possíveis alvos para colocar na berlinda.

"Quem que você vai colocar no paredão?", questiona o irmão. Gabriel respondeu: "Mateus, Vitória e Aline". João Pedro questionou a decisão dele. "Por que a Vitória? Melhor colocar o Diego Hypólito, que já tem uma coisa. É só colocar o alvo. Para Aline, retribuir o alvo que ela deu na primeira semana. O Diego, pelas coisas que eu já pensei dele, o que eu tinha falado no 'Sincerão'. E aí, quem você vai colocar no Paredão?"

O líder pensa em colocar Mateus na berlinda. "Acho que vou mandar o Mateus. Não é minha prioridade ele. Gosto demais dele, mas". Pedro complementa o irmão: "Gosto demais de você, mas eu sei que não sou uma prioridade sua", respondeu.

Na sexta-feira (7), João Gabriel precisará indicar cinco pessoas para o "Na Mira". No sábado (8), acontece a prova do anjo, que será autoimune. Domingo (9) o paredão triplo será formado. Na terça-feira (11), um dos participantes deixa a casa mais vigiada do Brasil.