Diego Hypolito se posiciona sobre alianças no BBB 25 - TV Globo

Publicado 08/02/2025 16:27

Rio - Diego Hypolito teve uma conversa importante com Guilherme sobre suas alianças e prioridades dentro do jogo. O assunto surgiu após o fisioterapeuta dormir no chão durante a madrugada, algo que incomodou o ex-ginasta. Durante o bate-papo, Diego não hesitou em expor sua opinião sobre a dinâmica do jogo e o impacto emocional que a presença de certos participantes tem sobre ele. "Hoje em dia, claramente, graças a Deus, eu não sou mais dupla… Graças a Deus, não. Perdão, Senhor".



O ginasta comentou, de forma sincera, que não se vê mais como uma dupla da irmã, o que lhe dá mais liberdade para se posicionar dentro do programa. "Eu prefiro muito mais não ser a dupla da minha irmã, porque eu posso me posicionar com a Camilla, com você, com fulano, beltrano e ciclano", declarou Diego. Ele expressou que, ao se libertar dessa dependência emocional, se sente mais à vontade para formar novas alianças e expressar suas opiniões de forma mais clara.A conversa também revelou que Guilherme conquistou um espaço importante no coração de Diego. O ginasta afirmou que, após a irmã, o fisioterapeuta se tornou sua maior prioridade dentro do jogo. Ele comentou: “As coisas, quando forem com você, elas vão me pegar mais do que quando for com outra pessoa. Eu não consigo, você é uma prioridade minha. Você, depois da minha irmã, é uma prioridade minha no jogo”. Esse reconhecimento reforçou a parceria entre os dois e deixou claro o nível de confiança e amizade que se estabeleceu entre eles.Diego também refletiu sobre o seu comportamento no jogo, destacando que sempre foi capaz de se posicionar quando necessário. No entanto, ele explicou que a relação com sua irmã sempre foi um fator emocional importante, o que dificultava seu posicionamento. "Não é que eu não saiba me posicionar, mas quando eu era dupla da minha irmã, eu precisava conversar. Desrespeito não tenho nunca com ninguém, mas falta de posicionamento é uma coisa que eu não tenho, nunca tive na minha vida", disse o ex-atleta. Ele deixou claro que, apesar das dificuldades, sempre manteve sua postura firme no jogo.Por fim, Diego comentou sobre sua relação com outras participantes, como Delma, mas reafirmou que sua prioridade no jogo é Guilherme. “Estou falando em alto e bom tom que a minha prioridade nessa casa é você e a Del, mas a minha prioridade… Porque ela é amada por todo mundo”, afirmou o ginasta, indicando que, apesar das várias alianças, a confiança em Guilherme permanece no topo.