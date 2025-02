Aline se emociona e chora após discussão com Vinícius no BBB 25 - TV Globo

Publicado 08/02/2025 16:00

Rio - Na madrugada deste sábado (8), o clima esquentou no "Big Brother Brasil 25". Aline e Vinícius se envolveram em uma discussão no quarto, e a ex-policial não conseguiu segurar as lágrimas após sentir-se traída por João Gabriel, o líder da semana. A tensão entre os dois amigos cresceu rapidamente, culminando em um momento de forte emoção para Aline.



Tudo começou quando Aline expressou insatisfação com a postura de Vinícius, que, segundo ela, minimizou a atitude de João Gabriel ao indicá-la ao Na Mira do Líder. Aline alegou que o líder havia prometido que não a votaria, mas que, ao contrário, agiu de forma contrária. "Ele olhou na sua cara e disse que não ia votar em você. Ele é mentiroso", afirmou, visivelmente abalada.Vinícius, por outro lado, não se deixou abalar e tentou racionalizar a situação. "O que a gente deu para ele serve de justificativa", lembrou, referindo-se ao primeiro Na Mira do Líder. Aline, no entanto, continuou a insistir que João Gabriel não havia feito tal promessa.O tom da conversa foi se intensificando, e Aline ficou ainda mais irritada quando Vinícius pediu para falar mais baixo. "Eu vou gritar", disse ela, expressando sua frustração. Aline acusou Vinícius de não agir de forma correta, afirmando que a postura dele estava "feia" diante da situação.A discussão continuou no quarto, com Aline desabafando sobre o desgaste emocional que sentia. “Você ter que chegar em um adulto e ir engatinhando para mostrar que a pessoa mentiu quando ela está tentando se safar dessa responsabilidade? Isso me desgasta”, desabafou, tentando explicar o impacto da situação.Apesar da tranquilidade de Vinícius, que minimizou o problema, Aline continuou a demonstrar preocupação, principalmente com o impacto da situação sobre o amigo. "O meu fraco aqui seria alguma coisa que atingisse você", disse ela, em um momento de vulnerabilidade. Vinícius, por sua vez, tentou confortá-la, afirmando que pensava em ganhar a Prova do Anjo no dia seguinte para garantir a imunidade a Aline.