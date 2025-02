BBB 25: João Gabriel coloca cinco brothers na Mira do Líder - Reprodução / X

Rio - João Gabriel, que estreou a liderança individual do "BBB 25", da TV Globo, escolheu cinco participantes como alvos do Paredão, durante a dinâmica "Na Mira do Líder". No domingo (9), um deles será indicado diretamente para a berlinda.

No início, ele apontou Vitória Strada e Mateus. "Não sou prioridade deles no jogo", justificou o gêmeo de João Pedro. Em seguida, escolheu Aline. "Porque na primeira semana ela colocou no alvo eu e meu irmão", explicou o líder da semana. Logo após, optou por colocar Camilla e Thamiris na 'mira'. João também alegou que o motivo foi porque não é prioridade das irmãs. No início, ele apontou Vitória Strada e Mateus. "Não sou prioridade deles no jogo", justificou o gêmeo de João Pedro. Em seguida, escolheu Aline. "Porque na primeira semana ela colocou no alvo eu e meu irmão", explicou o líder da semana. Logo após, optou por colocar Camilla e Thamiris na 'mira'. João também alegou que o motivo foi porque não é prioridade das irmãs.

2) Na Mira do Líder: Vitória, Mateus, Aline, Camilla e Thamiris são os alvos do líder João Gabriel para serem indicados ao paredão. #BBB25pic.twitter.com/OTk9IDiV3P — Tracklist (@tracklist) February 8, 2025

As sisters demonstraram insatisfação com a decisão. "Estou decepcionada, eu tenho meu direito de estar bem decepcionada", falou a atriz. "É um jogo. E se precisar colocar de novo, eu vou colocar", disparou o líder. "O jogo está afunilando, gente. Fica nesse amor todo aí, um dia cada um vai ter que se votar", disse João Gabriel. A policial militar também retrucou: "É porque vocês foram pedir desculpas depois que votou na gente. Aí é hipocrisia".

Neste sábado (8), acontece a Prova do Anjo que será autoimune. Assim, participantes têm a chance de escaparem do Paredão e garantir mais uma semana de permanência na casa mais vigiada do Brasil.