Publicado 09/02/2025 22:44

Rio - No episódio de domingo (9) do BBB 25, uma situação inesperada levou a uma punição grave para os brothers João Pedro e Maike. Tudo começou quando o Líder, João Gabriel, deixou o Apê do Líder, esquecendo-se de levar os outros participantes com ele.



Ao perceberem que o Líder havia saído do local, João Pedro e Maike rapidamente correram atrás dele. "Você é doido? Deixou a gente aqui dentro! Tá maluco, mano?", exclamou Maike, visivelmente surpreso com a situação. João Gabriel, tentando justificar o erro, respondeu: "Eu esqueci, esqueci".



Logo após, os brothers desceram para a sala e foram informados de que haviam recebido uma "punição gravíssima". Os participantes, confusos, questionaram o motivo da penalidade. Maike, então, lembrou o ocorrido: "Ele saiu e a gente saiu atrás, entendeu?". A situação gerou bastante repercussão, pois, segundo as regras do programa, os convidados não podem permanecer no Apê sem a presença do Líder.



