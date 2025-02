Vinícius e Aline discutem jogadas no BBB 25 - TV Globo

Publicado 09/02/2025 20:25 | Atualizado 09/02/2025 20:27

Rio - No calor do domingo (9), a piscina da casa do Big Brother Brasil foi palco de um momento tenso entre Vinícius e Aline. Os dois, que no início formavam uma dupla, conversaram sobre as dinâmicas do jogo e o impacto de suas escolhas dentro da casa.