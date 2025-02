Líder da Semana, João Gabriel revela quem pretende indicar ao Paredão no ’BBB 25’ - Reprodução

Publicado 09/02/2025 12:55

Rio - Líder da semana, João Gabriel revelou que pretende indicar Aline para o Paredão do "BBB 25", da TV Globo, que acontece neste domingo (9). Durante a madrugada, ele conversou sobre as possíveis formações da berlinda com os aliados do jogo: o gêmeo, João Pedro, e a ex-dupla Maike e Gabriel.

No Apê do Líder, o irmão relembrou que João Gabriel havia dito que a baiana não era seu alvo. O goiano, então, contou que já preparou a justificativa: "Mas eu vou falar isso: 'falei para o Vinícius que você [Aline] não era o meu alvo, mas eu mudei de ideia. Pronto, acabou", disse. "Pelas suas atitudes", completou.



Mas João Pedro continuou demonstrando dúvidas sobre a indicação. "Mas nós vamos comprar uma briga grande com ela". O líder opinou que sua atitude afetará apenas ele e sua antiga dupla. No entanto, Maike discordou: "Vai chegar na gente também", analisou o nadador. Gabriel, então, tranquilizou o grupo: "Não tem problema".



Logo em seguida, o goiano ensaiou o discurso que pretende dizer para a indicada ao Paredão. "Isso aqui é um jogo, eu faço meu jogo do jeito que eu quiser. E eu te dei o alvo na sexta-feira, todo mundo aqui entendeu que é sobre prioridade. Eu queria ver se você ganhasse o líder, aposto que eu meu irmão seríamos seu alvo. E eu ia entender de boa, não ficaria resmungando pelos cantos".

"Na Mira do Líder" e Formação do Paredão



Durante a dinâmica Durante a dinâmica "Na Mira do Líder", realizada nesta sexta-feira (7) , além de Aline, João escolheu Vitória, Mateus, Camilla e Thamiris como possíveis alvos para a berlinda. Além da indicação direta, os três nomes mais votados pela casa completam a formação e disputam a Prova Bate-Volta. No entanto, apenas um participante irá escapar do Paredão.