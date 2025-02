Matheus se emociona durante o almoço do Anjo - TV Globo

Matheus se emociona durante o almoço do AnjoTV Globo

Publicado 09/02/2025 16:42

Rio - O domingo (09) trouxe um momento de grande emoção para o BBB 25. Após conquistar a quarta Prova do Anjo da temporada, Mateus teve a chance de desfrutar do seu esperado "Presente do Anjo". Junto com os amigos Vitória e Camilla, ele participou de um almoço especial, mas o que realmente tocou o coração do brother foi o vídeo enviado por sua família.



No vídeo, Mateus recebeu palavras de apoio e afeto de seus pais, irmã, sobrinho e namorado. O clima de saudade foi claro, especialmente quando sua irmã comentou: “Existe a saudade e também existe o ‘não quero te ver’. Então, a gente só se vê lá para abril mesmo”. A frase gerou risadas entre os três, mas também evidenciou a ausência e a falta que a convivência faz.



O sobrinho de Mateus, José, também causou uma reação carinhosa ao perguntar se o tio iria brincar com ele assim que saísse do programa, o que emocionou ainda mais o participante.



Após a emoção do vídeo, a leveza tomou conta do ambiente. Camilla, brincando com o amigo, comentou sobre o namorado de Mateus, dizendo: "Teu boy é bonitinho, hein?". A frase descontraída fez com que todos se divertissem e aproveitassem o momento de descontração juntos.