Aline, Gabriel e Vitória estão no paredãoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/02/2025 07:32

Rio - Aline, Gabriel e Vitória Strada estão no quarto paredão do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo - o segundo individual -, formado na noite deste domingo (9), e disputam a preferência do público para seguirem no jogo. Um dos participantes será eliminado nesta terça-feira (11).

Vencedor da prova do anjo, Mateus descobriu que estava imune nesta semana. "Que notícia maravilhosa", comemorou. Gracyanne Barbosa também não podia ser votada devido a dinâmica do quarto secreto. Líder da semana, João Gabriel indicou Aline ao paredão.

Os participantes mais votados pela casa foram Diogo Almeida, com 8 votos, Vitória Strada, com 4, e Gabriel, com 3. Eles, então, disputaram a prova Bate-Volta, que envolvia sorte. O ator levou a melhor e escapou do paredão.