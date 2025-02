Jon Vlogs desabafa após cisto no pâncreas crescer - Reprodução Instagram

Publicado 05/02/2025 17:51

Rio - Jon Vlogs fez um desabafo nas redes sociais sobre sua saúde. O influenciador contou que um cisto em seu pâncreas cresceu rapidamente, o que aumentou a preocupação dos médicos.



"Para quem gosta de mim e torce pelo bem, a parada no pâncreas cresceu de 0,9 mm para 3 cm. Com isso, tem cara de ser maligno e vou ter que tirar o cisto que está lá", relatou.Jon Vlogs disse que aguarda mais exames para entender melhor a situação. Ele também mencionou que seu pai faleceu devido a um câncer no pâncreas, o que o deixa ainda mais apreensivo. "O dia todo bem pensativo, bem inseguro com essa parada, pois meu pai se foi através do câncer de pâncreas. Irei pros EUA e volto para realizar uma cirurgia. Os conteúdos de fevereiro ficam para outro mês", explicou.Mais tarde, o influenciador gravou um vídeo para detalhar sua condição e reforçar que a cirurgia deve ser realizada em breve."Infelizmente, acho que é genético. Eu já acompanho desde 2021, já estava em mim antes de qualquer coisa, tenho muito problema gástrico, desde quando eu era menor. Melhorou com o tempo, mas agora cresceu para 3 cm, o médico olhou e falou: 'cara, do jeito que tá, parece maligno. Tem que fazer uma cirurgia para ontem".Jon Vlogs afirmou que o cisto pode evoluir para câncer e compartilhou sua preocupação com os seguidores. "É uma coisa triste, não é maneiro, mas é da vida. A gente não pode ficar triste. Minha mente tá avoada, eu vi o processo do meu pai, não quero que aconteça comigo. Deu medo. É triste", disse.