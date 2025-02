Tata Estaniecki se submeteu a procedimento estético - Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2025 15:45

Rio - Tata Estaniecki, de 31 anos, revelou aos seguidores que passou por um procedimento estético na última semana. A influenciadora retirou o excesso de pele dos seios por causa da amamentação dos filhos Beatriz, de 4 anos, e Caio, de 1, frutos do casamento com Júlio Cocielo.

fotogaleria "Criei coragem, porque eu tinha medo de morrer. Agora, como já faz uma semana da minha cirurgia, que estou viva, sobrevivi e deu tudo certo, vim contar para vocês. Seguinte, sou mãe, amamentei meus dois filhos por mais de um ano. Nunca tive peito grande, sempre tive peito muito pequeno, com a amamentação, tive muito leite nas duas gestações. Com isso, depois que eu parei de amamentar, um peito ficou maior que o outro, sobrou muita pele", explicou.

A apresentadora do "PodDelas" também colocou próteses de silicone. "Quando fui fazer a consulta com o cirurgião,, ele disse: 'pode tirar a pele, só que vai ficar uma cicatriz igual um T invertido ou então você pode preencher com silicone. Aí não precisa ter a cicatriz e só vai ter o corte pequeno embaixo'. Sempre fui contra silicone, nunca imaginei colocar e olha eu aqui, pagando a língua. Também não gosto de peito grande, ele colocou acho que 160 ml, é muito pequeno".

Tata aproveitou a cirurgia para realizar outros procedimentos no corpo e avisou que não mostrará o antes e depois nas redes sociais. "Como eu já estava sedada, aproveitei e fiz tudo o que eu sempre quis. Fiz laser para flacidez, fiz tudo o que eu tenho direito. Tirei a gordurinha da barriga que vocês viviam falando que estava grávida, que marcava na calça e me incomodava horrores também. Deixei de usar várias roupas por conta dessa gordurinha em volta do umbigo. Agora, não tem mais", disse.