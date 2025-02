Deborah Secco está vendendo apartamento por R$ 9 milhões - Reprodução/Instagram e bnsir

Publicado 05/02/2025 11:02 | Atualizado 05/02/2025 11:09

Rio - Deborah Secco colocou à venda seu apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste, por um valor milionário. A residência principal da atriz, em que ela morou com a filha, Maria Flor e o ex-marido Hugo Moura tem 400 m², cinco quartos, três vagas de garagem e vista para o mar.

A atriz pede R$ 9 milhões pelo apartamento e o condomínio custa R$ 7.260 e o IPTU, R$ 2.620. A suíte master - o quarto de Deborah - tem hidromassagem e closet. Maria Flor, filha da atriz com Hugo Moura tem um quarto todo mobiliado com escorrega e cama no formato de casinha de madeira. A atriz pede R$ 9 milhões pelo apartamento e o condomínio custa R$ 7.260 e o IPTU, R$ 2.620. A suíte master - o quarto de Deborah - tem hidromassagem e closet. Maria Flor, filha da atriz com Hugo Moura tem um quarto todo mobiliado com escorrega e cama no formato de casinha de madeira.

Sócia de oito empresas, Deborah Secco é milionária

Além de atuar, Deborah é empresária e, depois que encerrou seu contrato fixo com a Globo, passou a ter mais tempo para se dedicar aos negócios. A atriz é sócia de empresas que de produção artística, clínica de estética e até de brechó de luxo. Em 2020, ela investiu na 2C Administração Patrimonial LTDA, tornando-se única proprietária, com um capital social de R$ 7 milhões.



O maior investimento de Deborah é no brechó de luxo, que se tornou sócia e CEO em 2022. A marca faturou cerca de R$ 350 milhões. Ela ainda tem participação minoritária em uma rede de transplante capilar.



Além disso, ela é um rosto muito solicitado para campanhas publicitárias. Recentemente, ela comprou uma mansão de dez quartos em Orlando, na Flórida, avaliada em R$ 6 milhões.