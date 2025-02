Thais Gebelein nega desconforto de Bruna Marquezine na festa de João Guilherme - reprodução Instagram

Thais Gebelein nega desconforto de Bruna Marquezine na festa de João Guilhermereprodução Instagram

Publicado 05/02/2025 21:06 | Atualizado 05/02/2025 21:09

Rio - A influenciadora Thais Gebelein, casada com Pedro Leonardo, comentou nas redes sociais sobre rumores de um possível desconforto de Bruna Marquezine durante a festa de 23 anos de João Guilherme, realizada no último sábado (1). A comemoração aconteceu na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo. Usuários notaram que Bruna raramente aparecia nas fotos do evento e levantaram hipóteses sobre um possível desconforto da atriz com a família do namorado.