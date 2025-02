Bruna Marquezine - Reprodudão/Instagram

04/02/2025

Rio - Bruna Marquezine chamou atenção ao curtir um comentário de uma fã. A seguidora elogiou a discrição da atriz em meio a debates sobre sua relação com a família do namorado, João Guilherme.



"Bruna, meu amor, esses dias, tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos. Não importa onde esteja", escreveu a admiradora. A atriz reagiu ao elogio em meio às discussões que tomaram as redes sociais.Bruna esteve presente na comemoração de aniversário de João Guilherme, realizada na Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo. Outros membros da família também participaram, mas a atriz não apareceu em registros com eles.Virginia Fonseca, cunhada de João e esposa de Zé Felipe, postou fotos da festa, mas Bruna não esteve presente nessas imagens, o que gerou especulações entre os fãs.Apesar da ausência em registros da família, uma foto compartilhada pelo influencer Juliano Floss mostrou Bruna e João juntos, aproveitando o pôr do sol na fazenda. A imagem foi uma das poucas divulgadas com a presença do casal, enquanto a festa seguiu sendo compartilhada nas redes sociais por outros convidados.