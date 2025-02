Sabrina Sato ganha homenagem do ex-marido, Duda Nagle em data especial - Reprodução / Instagram

Publicado 04/02/2025 17:46

Rio - Sabrina Sato completou 44 anos nesta terça-feira (4) e foi surpreendida com diversas homenagens de amigos e familiares. Entre as mensagens carinhosas, o ator Duda Nagle, seu ex-marido e pai de sua filha, Zoe, de 6 anos, compartilhou uma dedicação especial nas redes sociais.



No stories do Instagram, Duda publicou uma foto em que aparece ao lado da apresentadora e da filha. "Parabéns, Sabrina! Muita saúde e sorte! Muitos anos de vida! Tudo de bom para você! Feliz aniversário", escreveu.



Os dois mantêm a amizade desde o anúncio da separação em março de 2023. Os artistas estavam juntos desde 2016.



Além das mensagens do ex, Sabrina também recebeu palavras carinhosas do marido, o ator Nicolas Prattes, e da sogra, Giselle de Prattes.