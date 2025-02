Maria Ribeiro relembra romance com Paulo Betti e diferença de idade - Reprodução / Instagram

Publicado 04/02/2025 16:24

Rio - A atriz Maria Ribeiro abriu o coração sobre seu antigo relacionamento com o ator Paulo Betti. Em entrevista ao podcast Senta Direito, Garota, ela contou que se apaixonou pelo artista aos 21 anos enquanto interpretavam pai e filha em uma peça e relembrou o fim da relação. Os dois ficaram juntos por quatro anos, de 2001 a 2005.



"Me apaixonei perdidamente pelo Paulo. Eu fazia a filha dele na peça. Eu tinha 21, e ele, 44. Fiquei em choque, falei: 'Não, isso não está acontecendo'. Nunca tinha achado graça em homem mais velho", contou a atriz, que confessou que a diferença de idade pesou na relação.



"Ele estava recém-separado da Eliane Giardini. A gente começou a namorar, e no início foi muito difícil para eu aceitar e para contar. Tive muito pudor, vergonha, fiquei com muito medo de falar para os meus pais. E, de fato, não foi fácil. Minha mãe ficou super chocada. O Paulo também tinha muito pudor. Ele demorou a me dar a mão na rua, não se sentia bem. Ele tinha sido casado a vida inteira – um casamento de 25 anos com a Eliane. Ele também se julgava. Eu me julgava. A gente se julgava pra caramba", continuou.



A artista ainda relembrou a decisão de ter um filho com o então parceiro. "Eu era muito apaixonada pelo Paulo e queria muito ser mãe. Eu queria muito ter um filho com o Paulo. De alguma forma, eu acho que já imaginava que não ia ficar com o Paulo a vida inteira, então eu disse: quero ter um filho com esse cara, que esse cara é maneiro". O casal tiveram um filho, João Betti, nascido em 2003.



Por fim, ela lamentou a decisão dele de não oficializar a união. "Eu fui muito feliz. O Paulo nunca quis casar, nunca quis usar aliança, não queria nem morar junto. E um dia eu falei: ou a gente mora junto, ou a gente vai se separar. Porque eu queria casar. Mas ele não quis. A gente teve uma história incrível e somos amigos até hoje."



Após o término com Paulo, Maria se relacionou com o ator Caio Blat entre 2007 e 2017, com quem teve seu segundo filho, Bento, nascido em 2010.