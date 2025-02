Susana Vieira lamentou morte de cachorrinha de estimação - Reprodução/Instagram

Susana Vieira lamentou morte de cachorrinha de estimação Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2025 22:44

Rio - Susana Vieira, de 82 anos, usou as redes sociais para comunicar o falecimento de sua cachorra de estimação, nesta terça-feira (04). A atriz compartilhou uma série de imagens do animal da raça Yorkshire.

fotogaleria

"Te amarei pra sempre, minha estrelinha! Agora você vai brilhar lá no céu, com toda a sua alegria e doçura! Já estou com saudades", escreveu Susana.